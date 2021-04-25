تشكيل صناعة الصواريخ في حزب الله تمثل أحد الأعمال القيمة للعميد حجازي

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، اليوم الأحد، إن الصهاينة يعتقدون أنهم يستطيعون استهداف الأراضي السورية بشكل دائم من دون رد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه على هامش مراسم تأبين العميد حجازي، قال عن الأحداث الأخيرة في جنوب فلسطين: إن الصهاينة يعتقدون أنهم يستطيعون استهداف الأراضي السورية بشكل دائم من دون رد.

وأضاف: بالتأكيد الإجراءات التي تم اتخاذها في الأيام الماضية والإجراءات المستقبلية التي ستعرض مصالحهم للخطر ستعيدهم إلى رشدهم ومستقبل جبهة المقاومة واضح.

وتابع اللواء باقري: لن نصرح بشيء عن مرتكب الأحداث ولا نعرف من هو ، لكن جبهة المقاومة سترد رداً رئيسياً على الصهاينة.

وعن رد إيران في حال استمرار الاعمال العدائية للكيان الصهيوني أوضح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: ليس واضحا كيف سيكون رد إيران لكن الكيان الصهيوني لن ينعم بالهدوء.

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