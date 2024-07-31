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٣١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٧:٠٣ م

اللواء باقري: اغتيال هنية سيوحد جبهة المقاومة اكثر ويلحق بالكيان الصهيوني هزائم اكثر ايلاما

اللواء باقري: اغتيال هنية سيوحد جبهة المقاومة اكثر ويلحق بالكيان الصهيوني هزائم اكثر ايلاما

اكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، ان اغتيال القائد الشهيد اسماعيل هنية، سيوحد المقاومة ويلحق بالكيان الصهيوني هزائم اكثر ايلاما.

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء علي باقري، اعرب عن تعازيه باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية.

واكد رئيس هيئة الأركان اللواء محمد باقري ان اغتيال إسماعيل هنية جريمة إرهابية تنتهك القوانين والمقررات الدولية وناجمة عن عجز الصهاينة وهزائمهم أمام جبهة المقاومة.

واضاف اللواء باقري: استشهاد هنية سيوحد جبهة المقاومة والامة الاسلامية أكثر ويلحق هزائم مؤلمة أكثر بالكيان الصهيوني وداعميه ولا سيما الولايات المتحدة راعية الإرهاب.

رمز الخبر 1947036

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