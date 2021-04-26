ظريف والكاظمي يبحثان مواجهة التهديدات الامنية المشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم الاثنين، وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد محمد جواد ظريف والوفد المرافق له.

ورحب الكاظمي في مستهل اللقاء بالوزير الضيف في العراق حيث اجواء شهر رمضان المبارك، كما حمله تحياته الى القيادة الايرانية. وجرى خلال اللقاء بحث تطور العلاقات الثنائية بين البلدين بالشكل الذي يخدم المصالح المتبادلة، وتعزيز التبادل التجاري بالاتجاهين، كما ناقشا قيام البلدين بالايفاء بالتزاماتهما المالية والتعاقدية.

وجرى خلال اللقاء ايضا بحث تعاون البلدين بشأن مواجهة التهديدات الامنية المشتركة، بناء على التعاون الذي حصل اثناء مواجهة تنظيم داعش الارهابي ومنع معاودة نشاطه. واكد السيد الكاظمي على اهمية التواصل بين مسؤولي البلدين، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، والتي تتطلب استمرار الحوار وتبادل الافكار بين دول المنطقة.



من جانبه نقل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تحيات القيادة الايرانية للسيد رئيس مجلس الوزراء، وبارك له حلول شهر رمضان الكريم. واشار ظريف الى اهمية الدور الذي تلعبه الحكومة العراقية ورئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي سواء على مستوى العلاقة بين البلدين او على مستوى الملفات الاقليمية بشكل اوسع، ودور العراق في تبني سياسة الحوار والتهدئة من اجل امن واستقرار وسلام المنطقة.

كذلك اعلن السيد ظريف رفض الجمهورية الاسلامية الايرانية لأي تصرف او سلوك يؤثر سلبا على الامن في العراق.

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