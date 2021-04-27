https://ar.mehrnews.com/news/1913952/ ٢٧/٠٤/٢٠٢١ ١٢:٤٧ م رمز الخبر 1913952 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٢٧/٠٤/٢٠٢١ ١٢:٤٧ م شريط مصور؛ لقاء ظريف مع سيد عمار الحكيم وزير الخارجية الايراني يلتقى سيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطنية العراقي. تحميل 3 MB رمز الخبر 1913952 کپی شد سمات العراق محمد جواد ظريف سيد عمار الحكيم محتوى ذات صلة ظريف يلتقي عددا من الشخصيات السياسية البارزة في العراق ظريف والكاظمي يبحثان مواجهة التهديدات الامنية المشتركة ظريف يبحث مع الأعرجي الشؤون الهامة في المجالات العسكرية والامنية في العراق ظريف يجري مباحثات مع رئيس البرلمان العراقي
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