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٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٢:٤٧ م

شريط مصور؛

لقاء ظريف مع سيد عمار الحكيم

لقاء ظريف مع سيد عمار الحكيم

وزير الخارجية الايراني يلتقى سيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطنية العراقي.

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رمز الخبر 1913952
https://ar.mehrnews.com/news/1913952/

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