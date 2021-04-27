نادي السدّ القطر يختطف فوزا صعبا من فولاد خوزستان الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه سجل الكوري الجنوبي نام تاي-ي هدف الفوز الثمين لصالح نادي السد في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الاثنين أيضاً فوز الوحدات الأردني على النصر السعودي 2-1 على ستاد جامعة الملك سعود.

وتصدر السد ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، مقابل 8 نقاط للنصر و5 لفولاد و4 للوحدات.

شهد الشوط الأول أفضلية واضحة لفريق السد الذي كان الأكثر انتشاراً في وسط الملعب، وكان التهديد الحقيقي الأول على المرمى لصالحه عبر عرضية غيليرمي حيث كاد مدافع فولاد موسى كوليبالي أن يحرز هدفاً في مرماه لكن الحارس محسن فوروزان أنقذ الموقف بنجاح (27).

ولم يشهد الشوط الأول الكثير من الفرص، حيث جرب محمد وعد حظه بالتسديد من بعيد لتجد الحارس الإيراني لها بالمرصاد في الدقيقة 41، لتأتي بعدها صافرة نهاية الشوط.

وكثف السد محاولاته في الشوط الثاني بحثاً عن التسجيل، وأضاع مهاجمه بغداد بونجاح فرصة محققة بعد أن سدد على المرمى الخالي لكن كوليبالي لعب دور البطولة وأبعد الكرة في الدقيقة 60.

وتوغل قائد الفريق حسن الهيدوس من الجهة اليمنى وعكس كرة متقنة على رأس زميله نام تاي-هي الذي أسكنها بدوره في الشباك هدف التقدم الأول في الدقيقة 64.

حاول فريق فولاد الضغط على منافسه من أجل تعديل النتيجة، وارتدت كرة لاعبه كوليبالي من القائم الأيمن من مرمى حارس السد مشعل عيسى (68).

ورغم المحاولات المتكررة لفريق فولاد على مرمى الفريق القطري إلا أنها لم تشكل أي خطورة تُذكر لتمضى الدقائق والنتيجة على حالها حتى جاءت صافرة النهاية بفوز للسد اقتنص به صدارة المجموعة.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الخميس، حيث يلتقي السد مع النصر، والوحدات مع فولاد خوزستان.

وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل الوحدات مع النصر 0-0 والسد مع فولاد خوزستان 1-1، في حين شهدت الجولة الثانية فوز النصر على السد 3-1 وفولاد على الوحدات 1-0، وشهدت الجولة الثالثة فوز السد على الوحدات 3-1 وتعادل فولاد مع النصر 1-1، وشهدت الجولة الرابعة فوز النصر على فولاد 2-0 والسد على الوحدات 2-0.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

المصدر: AFC