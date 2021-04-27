ظريف يلتقي عددا من الشخصيات السياسية البارزة في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كان من بين الحضور زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري فضلا عن 3 رؤساء وزراء سابقين هم نوري المالكي وعادل عبدالمهدي وحيدر العبادي ورئيسة كتلة "ارادة" في البرلمان حنان الفتلاوي.

وكان وزير الخارجية الايراني قد التقى الاثنين في بغداد فضلا عن نظيره فؤاد حسين، رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، للبحث في تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى ظريف، امين عام "المشروع العربي في العراق" خميس الخنجر وعددا من الشخصيات السياسية ورؤساء العشائر من اهل السنة.

وسيزور ظريف اقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء حيث سيلتقي كبار المسؤولين فيه.

وكان وزير الخارجية الايراني قد زار الدوحة قبل زيارته الى بغداد حيث التقى امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني للبحث بشان سبل تطوير العلاقات الثانئية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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