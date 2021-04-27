ظريف يبحث مع الأعرجي الشؤون الهامة في المجالات العسكرية والامنية في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعرب الاعرجي، خلال استقباله ظريف في بغداد اليوم الثلاثاء ضمن جولته الاقليمية، عن ترحيبه بهذه الزيارة قائلا: ان زيارتك تكتسب أهمية كبيرة للغاية لحكومتنا لانك شخصية مهمة على الصعيد العالمي وممثل الجهاز الدبلوماسي الايراني.

ووصف ايران بانها اضطلعت بدور مهم ومؤثر وايجابي في ارساء الامن الاقليمي واشاد بجهود الجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحة تنظيم داعش الارهابي بهدف ارساء الامن الاقليمي ومساعدة بلدان الجوار.

وتباحث الاعرجي مع ظريف حيال الشؤون الهامة في المجالات العسكرية والامنية في العراق والمنطقة.

/انتهى/