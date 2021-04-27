مقتل 135 شخصا من عناصر طالبان في أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن طلوع، انه أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 135 عنصرا من حركة طالبان خلال لـ 24 الساعة الماضية في هجمات جوية وبرية للجيش في مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، الثلاثاء، إن 92 شخصا أصيبوا في ولايات لغمان ولوغار وغزنة وميدان وردك وهرات وغور وفارياب وبغلان وتخار وقندوز وبلخ وقندهار.

واعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن تدميرعددا من الأسلحة والذخيرة والألغام المزروعة لطالبان.

وتصاعدت الاشتباكات بين طالبان والقوات الحكومية في الأيام الأخيرة قبل قمة تركية للسلام.

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