"طالبان" تحذر الناتو من "استمرار الحرب"

وقالت "طالبان": "رسالتنا للاجتماع الوزاري المقبل للناتو هي أن استمرار الاحتلال والحرب ليس في مصلحتكم ولا في مصلحة شعوبكم وشعبنا".

وتابعت: "كل من يسعى لتمديد الحروب والاحتلال سيكون مسؤولا عن ذلك تماما كما في العقدين الماضيين".

ومن المقرر أن يناقش وزراء دفاع التحالف مصير مهمة الناتو التي يبلغ قوام قواتها 10 آلاف فرد خلال اجتماع عبر الفيديو في 17 فبراير، فيما يتواصل عنف الحركة المسلح.

والعام الماضي، أبرمت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتفاقا مع "طالبان" وافقت الولايات المتحدة بموجبه على مغادرة القوات الأجنبية أفغانستان بحلول مايو 2021 إذا انخفض العنف وتقدمت محادثات السلام مع حكومة كابل.

وأعلنت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن أنها تراجع الاتفاق، لكن البنتاغون اتهم الجماعة الأفغانية المتمردة بعدم الوفاء بالوعود التي قطعتها.

والسبت، قالت حركة "طالبان" إنها "ملتزمة بشكل جدي" بالاتفاق الأميركي، معلنة أنها "خفضت بشكل كبير مستوى العمليات".