الانجازات الايرانية هي نتيجة لجهود الالاف من أعضاء هيئة التدريس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا "منصور غلمي" رسالة بمناسبة ذكرى استشهاد الأستاذ مرتضى مطهري وإحياء ذكرى يوم المعلم والأستاذ.

نص هذه الرسالة في مايلي:

يسمي التقويم الثقافي والاجتماعي لبلدنا في اليوم الثاني عشرمن الشهر الثاني الايراني، الذي يتزامن مع ذكرى استشهاد الفيلسوف الغالي آية الله الشهيد مرتضى مطهري بيوم المعلم والاستاذ.

هذه الرسالة تقديراً للخدمات الثقافية والعلمية للأستاذة ولكل من يسعون جاهدين للنهوض بالمعرفة والثقافة، مما يوفر فرصة لعشاق المعرفة للإشادة بمجال الفكر والمعرفة، وتكريم جهود العلماء.

ونظرا لسجل الإنجازات والنجاحات لمؤسسة العلوم يجب أن نعتز بالجهود الحكيمة والبحثية للمعلمين والأساتذة الاحياء والاموات منهم.

ودعونا نذكر بشكل خاص العلماء والأكاديميين الأعزاء الذين فقدناهم للأسف بسبب وباء فيروس Covid-19 القاتل. ومن الواضح أن الظروف الناتجة عن هذا الوباء ضاعفت من المسؤوليات والواجبات المهنية والاجتماعية للأساتذة.

إن مكانة الجمهورية الإسلامية الايرانية في المنافسات العلمية والإنجازات هي نتيجة النشاط الحكيم لآلاف أعضاء هيئة التدريس في البلاد.

و في النهاية اشكر الجهود المتواضعة والتضحية بالنفس للسادة الشرفاء؛ واكرم المكانة الرفيعة للمعلم الشهيد البروفيسور مرتضى مطهري وأهنئ أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاهد التعليم العالي والبحثية بالدولة بيوم المعلم والاستاذ، و أتمنى من الله العظيم الصحة والكرامة والنجاح الدائم للجميع.

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