  1. مالتي مدیا
  2. الفيديو
٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٤:٠٩ م

شريط فيديو؛

نشيد "القدس اقرب" بصوت الفنانين السوريين

نشيد "القدس اقرب" بصوت الفنانين السوريين

استمع لنشيد رائع بصوت مجموعة من الفنانين السوريين بمناسبة يوم القدس العالمي.

تحميل 22 MB

رمز الخبر 1914179
https://ar.mehrnews.com/news/1914179/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 5 =

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات