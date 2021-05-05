https://ar.mehrnews.com/news/1914179/ ٠٥/٠٥/٢٠٢١ ٤:٠٩ م رمز الخبر 1914179 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٥/٠٥/٢٠٢١ ٤:٠٩ م شريط فيديو؛ نشيد "القدس اقرب" بصوت الفنانين السوريين استمع لنشيد رائع بصوت مجموعة من الفنانين السوريين بمناسبة يوم القدس العالمي. تحميل 22 MB رمز الخبر 1914179 کپی شد سمات القدس المحتلة يوم القدس العالمي السوريين محتوى ذات صلة اقامة ندوة "عصر شعر بيت المقدس" الافتراضية بمناسبة يوم القدس العالمي كلمة للسيد نصر الله في يوم القدس العالمي يوم القدس مبادرة لإحياء القضية الفلسطينية/ الصهاينة في طريق مغلق اللواء باقري: لن نغفل لحظة واحدة عن تحرير القدس الشريف
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