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٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٩:٢٨ ص

المرجع الديني نوري همداني:

القدس جزء من قلب العالم الاسلامي والكيان الصهيوني يلفظ انفاسه الاخيرة

القدس جزء من قلب العالم الاسلامي والكيان الصهيوني يلفظ انفاسه الاخيرة

أصدر المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني بيانا بمناسبة يوم القدس العالمي الذي يصادف اليوم الجمعة، اعتبر فيه القدس جزءا من قلب العالم الاسلامي، ووصف الكيان الصهيوني بانه غدة سرطانية في المنطقة ويلفظ انفاسه الاخيرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء في جانب من البيان: من الواجب على جميع المسلمين الاعلان عن كراهيتهم للكيان الصهيوني غير الشرعي وان يدعموا القدس الشريف وينبغي على الشعوب الحرة في العالم العمل عبر التضامن والوحدة على انهاء عمر هذا الكيان وان يؤسسوا دولة مستقلة مبنية على اساس اصوات الشعب الفلسطيني.

واضاف: ينبغي على قادة الاستكبار واذنابه الاقليميين ان يعلموا بان دعمهم لا يمكنه بعد الان بث الحياة من جديد في حياة الكيان الصهيوني الذي يلفظ انفاسه الاخيرة وان يدركوا بان مشروع التطبيع مع هذا الكيان لن يسفر سوى عن الفضيحة والذل.

وادان المرجع الديني بشدة مشروع تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني واضاف: في هذا العام كما في العام السابق لا تتوفر امكانية الحضور والتجمع واقامة المسيرات ولكن على الجميع ان يعلن باي طريقة كانت كراهيته للكيان الصهيوني ودعمه للشعب الفلسطيني المظلوم.
/انتهى/

رمز الخبر 1914207
https://ar.mehrnews.com/news/1914207/

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