إيران تقف بفخر إلى جانب شعب فلسطين وتدعو الدول الإسلامية للقيام بواجبها التاريخي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده ان جريمة الحرب هذه أثبتت مرة أخرى للعالم الطبيعة الإجرامية للكيان الصهيوني غير الشرعي .

واضاف خطيب زاده ان جريمة الكيان الصهيوني هذه تؤكد ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف انتهاك أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان طهران إذ تدين هذه الجريمة الصهيونية اللإنسانية النكراء تتقدم بتعازيها لأسر الشهداء وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل .

واعلن خطيب زاده ان طهران تطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة بتحمل مسؤولياتها في اتخاذ الإجراءات ضد جريمة الحرب هذه.

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف بفخر إلى جانب شعب فلسطين البطل وتدعو جميع دول العالم خاصة الدول الإسلامية للقيام بواجبها التاريخي.

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