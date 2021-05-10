نستنكر الهجوم اﻹرهابي الذي استهدف مدرسة سيد الشهداء في كابول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مكتب سماحة المرجع الديني اﻷعلی آية الله السيد علي السيستاني "دام ظله" أصدر في النجف اﻷشرف بيان استنكار للهجوم اﻹرهابي الذي استهدف مدرسة سيد الشهداء الثانوية في كابول وراح ضحيته أكثر من 63 شهيدا و150 جريحا من الطالبات.

وفيما يلي ترجمه نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم (إنا لله وإنا إليه راجعون)

إن الجريمة المروعة التي راح ضحيتها عدد كبير من طالبات مدرسة سيد الشهداء في كابول في نهار شهر رمضان المبارك وأسفرت عن استشهاد العشرات منهن وجرح أضعاف ذلك، تدمي قلب كل إنسان حر وذي ضمير حي وتملأه حزناً وأسى.

وعلى الرغم مما عاناه المدنيون العزل في أفغانستان من هجمات وحشية من قبل الجماعات المتطرفة على مر السنوات الماضية، إلا أن هذه الجريمة استثنائية في نوعها وتعد أكثر إيلامًا من عدة جهات.

وإننا نتقدم بأحر التعازي والمواساة للشعب الأفغاني الشريف والمضطهد ولا سيما الأسر المكلومة في هذه الفاجعة الكبيرة سائلين الله تعالى أن يلهم ذوي الشهداء الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

وفي ظل الوضع الصعب الذي تعيشه أفغانستان الحبيبة ونظرا إلى إمكانية اكتساب الجماعات المتشددة والمتطرفة المزيد من القوة خلال المدة القادمة فإن الوحدة الوطنية والتضامن بين جميع المجموعات العرقية والقوميات في هذا البلد باتت ضرورية أكثر من أي وقت مضى، والمطلوب من الحكومة والقادة الوطنيين والزعماء الدينيين وکبار المجتمع الأفغاني، العمل للتوصل إلى طريقة لحماية المدنيين – ولا سيما الأقليات العرقية والدينية -أمام قمع وجرائم الجماعات الإرهابية واتخاذ ما يلزم من إجراءات مناسبة في هذا المجال.

كما إن الدول الإسلامية والمجتمع الدَّوْليّ يجب أن تقوم بمسؤوليتها ولا تترك الشعب الأفغاني الأعزل وحيداً في هذه الظروف الصعبة، ولا تسمح بتنفيذ الخُطَّة الشريرة التي رسمها مضمرو الشر لمستقبل هذا البلد، والتي لو قدّر لها أن تنفذ فإنها ستؤدي إلى حصد أرواح المزيد من الأبرياء من طريق الهجمات الإجرامية التي تشنها الجماعات المتطرفة.

نسأل الله العلي القدير العزة والرفعة للشعب الأفغاني الأبي.

مكتب آیة الله السيستاني ـ النجف اﻷشرف ۲۷ /رمضان /۱۴۴۲هـ./انتهى/