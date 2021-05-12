الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو اجراء استفتاء شعبي عام /تسجيل 307 حالة وفاة جديدة بكورونا

اتصال مرئي بين ممثلي الاتحادات الطلابية وقائد الثورة

التقت مجموعة من ممثلي الهيئات الطلابية من مختلف أنحاء ايران بجامعة إيران للعلوم الطبية مع آية الله العظمى السيد علي الخامنئي عبر الاتصال المرئي.

ظريف: الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو اجراء استفتاء شعبي عام

اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاستفتاء الشعبي العام بانه الحل الوحيد العادل للقضية الفلسطينية.

امیرعبداللهیان: الأمة الإسلامية لا تطيق استباحة حرمة المسجد الأقصى المبارك

أكد مساعد رئيس البرلمان الايراني والامين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية حسین امیرعبداللهیان ان ايران تقف الى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته بكل قوة.

بحرية الحرس الثوري: على الأميركيين الالتزام الصارم بالقوانين الدولية في مضيق هرمز والخليج الفارسي

أكدت العلاقات العامة بالقوة البحرية للحرس الثوري، أنه "على الأميركيين الالتزام الصارم بالقوانين الدولية وقواعد الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي والخليج الفارسي والامتناع عن الروايات الكاذبة والسلوك غير المهني".

ربيعي: عملية التفاوض بين طهران والرياض إيجابية / إيران على وشك رفع العقوبات بشكل كامل

اعتبر المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي، ان المحادثات بين إيران والسعودية على مستوى الممثلين الخاصين للحكومة ستستمر حتى الوصول إلى نتيجة، مبينا أن "تقديرنا لعملية هذه المحادثات بأنها ستكون إيجابية".

البرلمان الإيراني يستنكر صمت قادة الدول العربية ازاء جرائم ابادة النسل الفلسطيني

استنكر رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف" جرائم الكيان الصهيوني الغاصب في تدنيس المسجد الأقصى وقتل الشعب الفلسطيني وقال ان الأمة الإسلامية تقف امام جرائم ابادة النسل الفلسطيني التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

بدء عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية في ايران

بدأ تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة اليوم الثلاثاء ويستمر حتى يوم السبت 15 مايو.

وزارة الصحة: تسجيل 307 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي، أنه بوفاة 307 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 75 الفا و568 شخصا.

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