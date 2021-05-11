الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو اجراء استفتاء شعبي عام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اعتبر الاستفتاء الشعبي العام بانه الحل الوحيد العادل للقضية الفلسطينية.

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باللغة العربية اليوم الثلاثاء: ان الهجوم على المسجد الاقصى وقتل المصلين اكبر دليل على الطبيعة العنصرية الاجرامية للكيان الغاصب الذي كان دائما السبب الرئيسي لانعدام الامن والاستقرار في المنطقة.

واضاف: ان هناك حلا وحيدا عادل للقضية الفلسطينية يتثمل في احالتها الى ارادة ابناء هذه الارض والاحتكام الى استفتاء شعبي./انتهى/