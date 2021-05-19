على العالم الإسلامي إنقاذ الفلسطينيين ونصرتهم من العدوان الوحشي الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في حديثه في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء اوضح الرئيس روحاني ان حكومته وطوال ثماني سنوات من عمرها لم تدخل في مفاوضات الاَ وخرجت منها منتصرة.

وعاهد روحاني الشعب الايراني على ان نهاية محادثات فيينا ستكون انتصار الشعب الايراني، مشيرا الى انجاز خطوات كبيرة في هذا اليوم بالذات.

*العالم يترقب الانتخابات الرئاسية القادمة في ايران

وحول الانتخابات الرئاسية في إيران قال الرئيس روحاني ان عيون العالم تترقب هذه الانتخابات ، مشيرا الى أهمية النتائج التي سيعلنها مجلس صيانة الدستور بشأن صلاحية المتقدمين للترشح لخوض الانتخابات.

واعتبر روحاني ان الايام القادمة التي تسبق الانتخابات لها أهمية خاصة من الناحية السياسية والاجتماعية والثقافية فهي تتضمن مناسبات خاصة كالذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني وذكرى انتفاضة 15 خرداد ، كما ستتوج باجراء الانتخابات الرئاسية في دورتها الثالثة عشرة.

*العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني

وفي جانب آخر من حديثه تطرق الرئيس روحاني الى ما يجري من عدوان صهيوني على الشعب الفلسطيني داعيا الدول الاسلامية الى بذل اقصى جهودها لنصرة الفلسطينيين وانقاذهم من العدوان الوحشي الذي يشنه الكيان الصهيوني .

واضاف ان ما نشاهده اليوم هو صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية وامتناعها عن اتخاذ أي قرار لوقف العدوان الصهيوني ، مؤكدا ان واجبنا اليوم هو الدفاع عن الشعب الفلسطيني ودعمه ، ولانشك ان النصر النهائي سيكون حليف هذا الشعب.

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