رياض منصور يدعو المجتمع الدولي لوقف جرائم الكيان المحتل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ممثل السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة "رياض منصور" طالب لوقف جرائم النظام الصهيوني بحق الفلسطينيين.

وقال ان الكيان المحتل يرتكب جرائم كثيرة بحق الفلسطينيين كل يوم، وخاصة في قطاع غزة ويتعين على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم.

وعبّر منصور بان النظام الصهيوني نظامًا عنصريًا ونطالب بوقف الاشتباكات في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن حتى لا يرتكب المزيد من الجرائم بحق سكان هذه المنطقة.

وقال ممثل السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة: "من العار أن مجلس الأمن الدولي لم يتخذ بعد موقفاً بشأن ضرورة إنهاء الصراع في غزة".

وجدير بالذكر أن أكثر من 200 فلسطيني استشهدوا وأصيب أكثر من ألف بجروح خطيرة في الأيام الأخيرة من الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. ولم يتخذ المجتمع الدولي بعد موقفا لوقف الاعتداءات الصهيونية الوحشية.

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