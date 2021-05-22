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٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٩:٢٠ ص

الكيان المحتل يعترف بضعف تأثير ضرباته لمنظومة صواريخ المقاومة

الكيان المحتل يعترف بضعف تأثير ضرباته لمنظومة صواريخ المقاومة

ذكرت مصادر الكيان المحتل، أن هنالك علامات استفهام حول نجاعة الضربات الجوية الإسرائيلية في الجولة الأخيرة من العدوان على قطاع غزة وبخاصة في كل ما يتعلق باستهداف منظومة حماس الصاروخية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسئولين كبار في المؤسسة الأمنية للكيان المحتل قولهم إن "هنالك شكوك في نجاعة الضربات الجوية التي وُجهت لمنصات الصواريخ التابعة لحماس".

كما اعترف الجيش الإسرائيلي بأن الضربات التي وجهت للنظام الصاروخي التابع لحماس كانت أقل تأثيراً من المتوقع، حيث هاجم الجيش خلال العدوان حوالي 40% من منصات إطلاق الصواريخ التابعة للحركة إلا أنه وجد صعوبة بالمس في البقية.

وعزت المصادر العسكرية هذا الخلل إلى عدم وجود معلومات استخبارية دقيقة.

بينما تعتقد محافل أمنية إسرائيلية بأن المقاومة لا تزال تحتفظ بكميات كبيرة من الصواريخ، وذلك على الرغم من أن وتيرة إطلاق الصواريخ كانت الأعنف على الإطلاق ورُصد إطلاق 4360 صاروخ وقذيفة هاون خلال العدوان.

/انتهى/

رمز الخبر 1914660
https://ar.mehrnews.com/news/1914660/

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