  1. السياسة
٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٥ ص

الخارجية الايرانية:

الكيان الصهيوني ولد من رحم الارهاب

الكيان الصهيوني ولد من رحم الارهاب

أعلنت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية ان الكيان الصهيوني ولد من رحم الارهاب ولازال مستمرا في زرع بذور الفوضى في منطقتنا.

وكتبت وزارة الخارجية الايرانية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاربعاء: " ان الكيان الصهيوني ولد من رحم الارهاب فقام باغتيالات طالت العديد  من المواطنين الفلسطينيين والشخصيات العربية وكذلك علماء ايرانيين. ان هذا الكيان الارهابي لازل مستمرا في زرع بذور الفوضى في منطقتنا".

واعلنت الخارجية في تغريدة اخرى:" ان يوم القدس هو تذكير سنوي للعالم الإسلامي بأن الإحتلال وأعماله العدوانية كانت ولا تزال عنصرا أساسياً في الصراعات في منطقتنا.

وجاء فيها ايضا " ان تاريخ الكيان الصهيوني مليء بالاعتداءات وبرامج سرية متعلقة باسلحة الدمار الشامل وكذلك الاحتلال وخرق.

/انتهى/ 

رمز الخبر 1904275

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