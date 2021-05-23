الرئاسة الفلسطينية تحذر من العودة إلى نقطة البداية إذا ما استمر اقتحام الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئاسة الفلسطينية، حذرت اليوم الأحد، كيان الاحتلال الإسرائيلي من مغبة العودة إلى مربع التصعيد والتوتر، من خلال عودة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار حصار حي الشيخ جراح، وسياسة الاعتقالات المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وحمل أبو ردينة حكومة الإحتلال المسؤولية عن تخريب الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة ومصر، بغية وقف التصعيد العسكري الأخير وتثبيت التهدئة وإعادة إعمار قطاع غزة.

وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينيية، "الإدارة الأمريكية بالتدخل السريع منعا لسياسة الاستفزازات والتصعيد الذي تحاول حكومة الإحتلال جر المنطقة إليه من جديد".

وأكد أبو ردينة، أن "المعركة الأساسية كانت في القدس وما زالت مستمرة، والاحتلال ما زال يستمر في دعم المتطرفين، متحديا الجهود العربية والدولية التي بذلت لوقف العدوان"./انتهى/