وفد عراقي يصل الى طهران للمشاركة في اجتماع لجنة فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، ان الوفد النيابي العراقي الذي يترأسه حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب وصل الى العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في اعمال اجتماع لجنة فلسطين التابعة الى اتحاد مجالس الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الذي سيعقد يوم الاثنين في طهران لمناقشة الاعتداء الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

واضاف، انه من المقرر ان يبحث الوفد العراقي ووفود برلمانات اتحاد منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعها محور يتعلق باستخدام الإمكانات الدبلوماسية والبرلمانية لدعم الشعب الفلسطيني المضطهد ووضع نهاية فورية للمذبحة والإبادة البشرية التي يقوم بها الكيان الصهيوني.

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