اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تعقد اجتماعا عصر اليوم في فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تعقد الجولة الخامسة من اجتماع اللجنة المشتركة اليوم الثلاثاء 25 يونيو/حزيران، الساعة 18:30 بتوقيت طهران (16:00 بتوقيت فيينا) بحضور الوفود الإيرانية ومجموعة 4+1 ( ألمانيا ، فرنسا ، بريطانيا ، روسيا والصين) وممثل الاتحاد الأوروبي في فندق جراند في فيينا.

وسيعقد الاجتماع على مستوى المساعدين والمديرين السياسيين بوزارات خارجية إيران ومجموعة 4+1.

يذكر ان مساعد وزير الخارجية ورئيس الوفد الإيراني المشارك في المحادثات عباس عراقجي توجه الى النمسا اليوم الثلاثاء لهذا الغرض.

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