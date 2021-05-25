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٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٤:٤٩ م

اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تعقد اجتماعا عصر اليوم في فيينا

اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تعقد اجتماعا عصر اليوم في فيينا

ستعقد الجولة الجديدة من اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي عصر اليوم الاربعاء في فيينا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تعقد الجولة الخامسة من اجتماع اللجنة المشتركة اليوم الثلاثاء 25 يونيو/حزيران، الساعة 18:30 بتوقيت طهران (16:00 بتوقيت فيينا) بحضور الوفود الإيرانية ومجموعة 4+1 ( ألمانيا ، فرنسا ، بريطانيا ، روسيا والصين) وممثل الاتحاد الأوروبي في فندق جراند في فيينا.

وسيعقد الاجتماع على مستوى المساعدين والمديرين السياسيين بوزارات خارجية إيران ومجموعة 4+1.

يذكر ان مساعد وزير الخارجية ورئيس الوفد الإيراني المشارك في المحادثات عباس عراقجي توجه الى النمسا اليوم الثلاثاء لهذا الغرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1914774
https://ar.mehrnews.com/news/1914774/

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