عراقجي يعقد اجتماعا مشتركا مع وفود بريطانيا وفرنسا والمانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عقد رئيس الوفد الايراني المفاوض عباس عراقجي في وقت سابق اليوم الجمعة اجتماعا مع مساعد المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، انريكي مورا .

ومن المقرر ان يعقد عراقجي عصر اليوم ايضا اجتماعين منفصلين مع رئيسي الوفدين الروسي والصيني الى مفاوضات فيينا.

وكان مساعد وزير الخارجية رئيس الوفد الايراني لمفاوضات فيينا قد صرح للتلفزيون الايراني امس الخميس قبل انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي: لقد اجرينا مشاورات مكثفة مع مختلف الوفود خلال اليومين الماضيين. سنبدا العمل اليوم من جديد بصورة اكثر رسمية.

واضاف: نامل بان يعقد فريقا العمل اجتماعا على وجه السرعة لنتابع الامور.

وتابع مساعد الخارجية الايرانية: لقد قلنا مرارا باننا لا نسعى اطلاقا وراء مفاوضات استنزافية ومفاوضات تستغرق وقتا وهدفها التفاوض من اجل التفاوض فقط. سنقول ذلك اليوم بوضوح وسنتحرك في هذا المسار ايضا.

وقال عراقجي: لو تحركت المفاوضات في الاتجاه البناء الذي نتوقعه فمن الطبيعي انها ستتواصل لكنها دون ذلك ستتوقف.

وعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين وفود ايران ومجموعة 4+1 ومندوب الاتحاد الاوروبي بعد ظهر امس الخميس في العاصمة النمساوية فيينا.

وعقد الاجتماع بحضور وفود ايران ومجموعة 4+1 (روسيا والصين والمانيا وفرنسا وبريطانيا) في الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي لفيينا.

وتراس الاجتماع مساعد المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي انريكي مورا فيما تراس مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي الوفد الايراني المفاوض الذي يضم ايضا مندوبين عن وزارة النفط والبنك المركزي.

وكان الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي قد عقد يوم الجمعة 2 نيسان /ابريل بصورة افتراضية واستؤنف حضوريا يوم الثلاثاء 6 ابريل حيث تم فيه تشكيل فريقي عمل خبراء حول "الغاء الحظر" و"النووي".

وتم في اجتماع الجمعة 9 ابريل مناقشة تقارير اللجنتين المذكورتين، وجرى في ختامه الاتفاق على ان تعود الوفود الى عواصمها لاجراء المزيد من المشاورات على ان تعود ثانية الى فيينا للاجتماع الاربعاء، الا انه ارجئ الى الخميس بسبب ما ورد عن اصابة احد اعضاء الوفد السياسي للاتحاد الاوروبي بمرض كورونا وضرورة التزام التوصيات الصحية اللازمة.

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