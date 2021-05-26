الأمم المتحدة تدعو لفتح المعابر الحدودية مع غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن شينخوا انه طالبت الأمم المتحدة الکیان الصهيوني بإعادة فتح المعابر الحدودية لقطاع غزة بشكل كامل بهدف إرسال المساعدات إنسانية إلى هذه المنطقة.

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة "ستيفان دوجاريك" نؤكد على ضرورة فتح كل مداخل غزة وابقائها مفتوحة". يعد هذا ضروريًا لإيصال الشحنات الإنسانية، بما في ذلك توفير الوقود للمعدات اللازمة للسيطرة على Covid 19.

وبحسب دوجاريک، فإن فتح المعابر الحدودية سيضمن رحيل المرضى الفلسطينيين المحتاجين إلى خدمات طبية خاصة، وكذلك نقل عمال الإغاثة الفلسطينيين.

بلغ عدد شهداء الاعتداءات الصهيونية التي استمرت 12 يومًا على غزة 254 شهید وأصابة حوالي 2000 شخص بجروح خطيرة في الهجمات.

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