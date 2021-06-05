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٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١:٥٨ م

ايران تواصل انتصاراتها في دوري الامم بالكرة الطائرة بالفوز على ايطاليا

ايران تواصل انتصاراتها في دوري الامم بالكرة الطائرة بالفوز على ايطاليا

واصل المنتخب الوطني الايراني بالكرة الطائرة سلسلة انتصاراته في دوري الامم الجارية مبارياتها في ايطاليا بالفوز على نظيره الايطالي 3-1 .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في هذه المباراة التي جرت مساء الجمعة تقدمت ايران في الشوطين الاول والثاني بنتيجة 26-24 و 29-27 على التوالي وفازت ايطاليا في الشوط الثالث 25-21 ومن ثم عادت ايران للفوز في الشوط الرابع 25-22 لتنهي المباراة لمصلحتها 3-1 .

وتشارك ايطاليا بالفريق الرديف في دوري الامم بالكرة الطائرة فيما يستعد فريقها الاول لنهائيات اولمبياد طوكيو.

وكانت ايران قد خسرت مباراتها الاولى في دوري الامم امام اليابان 3-0 وروسيا 3-1 ومن ثم فازت على هولندا 3-0 وكندا 3-1 .

وستلتقي ايران في مبارياتها القادمة؛ بلغاريا واميركا وصربيا والمانيا واستراليا والبرازيل وسلوفينيا وفرنسا وبولندا والارجنتين.

/انتهى/

رمز الخبر 1915072
https://ar.mehrnews.com/news/1915072/

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