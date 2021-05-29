ايران تتعثر امام روسيا في دوري الامم للكرة الطائرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المنتخب الوطني الايراني خسر امام نظيره الروسي بنتيجة 3-1 في اطار مباريات دوري الامم للكرة الطائرة الجارية حاليا في ايطاليا.

وفي هذه المباراة التي جرت ظهر اليوم السبت تقدمت روسيا، بطلة النسخة السابقة، في الشوط الاول 25-17 وتمكنت ايران من انهاء الشوط الثاني لصالحها 25-20 الا ان روسيا عادت مرة اخرى للتفوق في الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 25-20 و 25-17 لتنهي المباراة لمصلحتها 3-1.

ومثل ايران في المباراة؛ محمد طاهر وادي، میثم صالحي، امیرحسین اسنفدیار، مسعود غلامي، صابر کاظمي، علي شفیعي، آرمان صالحي، بقيادة المدرب الروسي فلاديمير آلكنو.

وستلتقي ايران في مباراتها الثالثة في دوري الامم هولندا يوم غد الاحد. وكانت ايران قد خسرت يوم امس الجمعة امام اليابان 3-0 .

وتستمر مباريات دوري الامم نحو شهر بمشاركة 16 منتخبا وهي؛ ايران واليابان وروسيا وهولندا وكندا وايطاليا وبلغاريا واميركا وصربيا والمانيا واستراليا والبرازيل وسلوفينيا وفرنسا وبولندا والارجنتين./انتهى/