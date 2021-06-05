  1. إيران
  2. المجتمع
٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٢:٤٣ م

في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي؛

ايران على موعد مع المناظرة الاولى لمرشحي الانتخابات الرئاسية اليوم

ايران على موعد مع المناظرة الاولى لمرشحي الانتخابات الرئاسية اليوم

تشهد الانتخابات الايرانية اليوم السبت منعطفا باجراء المناظرة الاولى بين المرشحين السبعة للانتخابات الرئاسية الذين تم تاييد اهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور . 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه من المقرر ان يتم تغطية هذه المناظرة التي ستقام في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي (السادسة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة) من قبل عدد من قنوات التلفزة الايرانية منها قناة "العالم" الاخبارية وموقعها على الويب.

هذا وكانت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون قد شهدت مراسم تحديد مناظرات المرشحين لانتخابات الرئاسة في إيران حيث جرت القرعة على يد مندوبي المرشحين لتحديد أرقام خصصت لكل مرشح من أجل وضعهم على جدول البرامج التلفزيونية والإذاعية الدعائية التي من المقرر أن يشرح فيها المشرحون برامج عملهم وأطروحاتهم وتطلعاتهم لمستقبل البلاد خلال فترة ترؤسهم.

ووفق البرامج الدعائية سوف يخوض المرشحون ثلاث مناظرات تستغرق كل واحدة منها حوالي 3 ساعات .

/انتهى/

رمز الخبر 1915074
https://ar.mehrnews.com/news/1915074/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 7 + 0 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات