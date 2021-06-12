وزير الزراعة العراقي يرحّب بالاستثمارات الايرانية في القطاع الزراعي العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ذكر بيان للوزارة ان الخفاجي "عرض مبادرة التكامل الزراعي بين البلدين، التي تقوم على أساس تبادل المنتجات الزراعية والحيوانية بين الوزارتين حصراً، للحد من التهريب، حيث بين ان دخول المنتجات خارج الروزنامة الزراعية يسبب ضرراً كبيراً وخسائر لمنتجي الدواجن والفلاحين والمزارعين".

وألتقى الخفاجي "بعدد من المستثمرين الايرانييين، خلال مشاركته في المعرض الدولي للمواشي والدواجن، في اصفهان، بمعية مجموعة من منتجي الدواجن والاسماك العراقيين"ورحب "بالاستثمارات الايرانية في القطاع الزراعي العراقي" مؤكدا ان "العراق يرحب بكل رأس مالٍ خارجي او محلي يسهم في تطوير القطاع الزراعي وتشغيل اليد العاملة العراقية".

وتشرف وزير الزراعة "بأداء مراسم زيارة الامام علي بن موسى الرضا {عليه السلام} في مدينة مشهد المقدسة، مبتهلا الى الباري عزّ وجل أن يحفظ العراق وشعبه.

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