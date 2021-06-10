ايران تدعم العراق ليكون بلداً قوياً ومستقراً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة"، اعلن عن توافقاته مع المسؤولين العراقيين لتعزيز التعاون الاعلامي بين البلدين ؛ مؤكدا ان ايران تدعم العراق ليكون بلدا مستقرا وموحدا وقويا.

ةجاء ذلك في تغريدة نشرها خطيب زادة عبر حسابه بموقع تويتر اليوم الخميس، حول نتائج زيارته الحالية الى العراق.

وكتب المتحدث باسم الخارجية : انني سعيد بزيارة بغداد ومباحثاتي مع وزير الخارجية "فؤاد حسين" و وزير الثقافة "حسن ناظم"، وايضا زملائي في وزارة الخارجية واصداقي الاخرين في الجمهورية العراقية.

وحول نتائج مباحثاته الاخيرة مع المسؤولين العراقيين، اكد انه استعرض في هذه المشاورات سبل الارتقاء بالتعاون الحضاري والثقافي واعلامي والفني بين طهران وبغداد.

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