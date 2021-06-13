الاتفاق النووي بحاجة الى حكومة مقتدرة لتطبيقه/تسجيل 115 حالة وفاة بكورونا

خلال المناظرة الثالثة لمرشحي انتخابات الرئاسة الايرانية؛ رئيسي: الاتفاق النووي بحاجة الى حكومة مقتدرة لتطبيقه / رضائي: سننهض بالاقتصاد الوطني ونعيد بناؤه

قال ابراهيم رئيسي خلال المناظرة الثالثة والاخيرة لانتخابات رئاسة الجمهورية الايرانية حول الاتفاق النووي الايراني ان الاتفاق بحاجة الى حكومة مقتدرة لتطبيقه، واننا ملتزمون بالاتفاق النووي.

مسؤول إيراني أممي: ادعاء الادارة الاميركية حول تغيير سياستها بشان الاتفاق النووي مجرّد كلام

قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة إن ادعاء الإدارة الأميركية الحالية بتغيير سياستها تجاه الاتفاق النووي هو مجرد كلام ، وعمليًا فإن سياسة الضغوط القصوى لأميركا ضد إيران مازالت مستمرة.

خطيب زاده: إلغاء الحظر المفروض عن مسؤولین إیرانیین لا علاقة له بمفاوضات فیینا

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن إلغاء الولايات المتحدة الحظر المفروض على 3 مسؤولين سابقين في الحكومة الايرانية لا علاقة له بالمفاوضات في فيينا حول إحياء الاتفاق النووي.

في فيينا؛ لجنة الاتفاق النووي المشتركة تعقد الجولة السادسة من اجتماعاتها

بدات اليوم السبت في فيينا، الجولة السادسة من المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1 الدولية في اطار اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، حول الغاء الحظر الامريكي وعودة هذا البلد المرتقبة الى الاتفاق.

عراقجي: الارهاب الاقتصادي لاسيما في ظل جائحة كورونا جريمة بحقّ الانسانية

صرح مساعد الخارجية رئيس الوفد الايراني لمفاوضات فيينا عباس عراقجي مخاطبا المندوب الاميركي في الشان الايراني روبرت مالي بان لا حاجة لذرف دموع التماسيح حينما تتواصل جهود اميركا لفرض المعاناة على 82 مليون ايراني.

روحاني: تمكنا من تحقيق انجازات كبيرة رغم تفشي كورونا

أكد رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني اننا تمكنا من تحقيق انجازات كبيرة في البلاد رغم تفشي فيروس كورونا والمشاكل الناجمة عنه.

وزارة الصحة: تسجيل 115 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر اليوم (السبت) الى 81 الفا و911 شخصا، بعد تسجيل 115 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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