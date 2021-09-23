اعضاء الاتفاق النووي متفقون على استئناف سريع للمفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان إنريكي مورا، المتواجد حاليا في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كتب على حسابه على تويتر اليوم الخميس، "لا تزال العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي أولوية".

وأضاف أن الحكومة الإيرانية الجديدة أبدت رغبتها في العودة إلى محادثات فيينا، كما يظهر الاتصال بالمشاركين الآخرين في الاتفاق النووي والولايات المتحدة أنهم متفقون على استئناف سريع للمحادثات من حيث انتهت في الجولة السادسة.

وانتهت الجولة السادسة من المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي في يونيو الماضي في فيينا، ويصر الاتحاد الأوروبي على استئناف الحوار في أسرع وقت ممكن./انتهى/