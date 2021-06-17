ردّنا القادم سيكون مزلزلا للسعودية

وأفادة وكالة مهر للأنباء ان الاسد قال في تصريح لـ/المعلومة/، إن ردنا سيكون قاسيا ومزلزلا على النظام السعودي اذا لم يغادر المحتل كامل تراب اليمن والتزم بعدم التدخل في شؤوننا الداخلية وعولجت الملفات المتعلقة بالحرب.

وأضاف أن انسحاب العدو سيقابل ذلك بتعاط ايجابي وفاعل من قيادتنا وجيشنا ولجاننا وبخلافه فان القادم على النظام السعودي ومن يقف خلفه مؤلم، مشيرا إلى أن الشعب اليمني قادر على إنهاء العدو عن الوجود وهو محور الرد.

وكان الأسد أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن المفاوضات عبر الوسيط العماني مستمرة والفرص ما تزال متاحة لإحلال السلام في اليمن والمنطقة بشكل عام.

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