يوم الانتخابات هو يوم الشعب الإيراني/ تسجيل 127 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

قائد الثورة: يوم الانتخابات هو يوم الشعب الإيراني/ الشعب هو من سيقرر مستقبل البلاد للسنوات المقبلة

ادلى سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي صباح یوم الجمعة بصوته في المركز الانتخابي بحسينيه الإمام الخميني (رض)، في الدقائق الأولى من بدء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الـ 13 في ايران.

روحاني: لم نشهد حالة واحدة من انعدام الأمن/الانتخابات الايرانية محط انظار العالم

أدلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بصوته صباح يوم الجمعة في الدورة الثانية عشرة للانتخابات الرئاسية والدورة الخامسة للانتخابات المجالس البلدية.

وزير الأمن الايراني: لم نرصد أي قلق أمني حتى الآن

أكد وزير الأمن الايراني محمود علوي أنه لم يتم رصد أي قلق أمني حتى الان، على وقع سير العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية والمجالس البلدية للمدن والقرى.

قاليباف: الانتخابات فرصة كبيرة للشعب لحل المشاكل

أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، ان حل المشاكل رهن بالمشاركة في الانتخابات والقيام بالانتخاب الجيد والتغيير في إدارة البلاد.

شمخاني: مشاركة الشعب الواسعة في الانتخابات أهم من نتيجتها

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الأدميرال علي شمخاني، ان اي نتيجة في الانتخابات المقبلة محترمة، لأنها رأي غالبية المشاركين لكن مشاركة الشعب هي أهم من النتيجة.

عراقجي: الحضور المكثف للشعب في الانتخابات سيعزز قدرة الوفد المفاوض

اكد مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي ان الحضور المكثف للشعب في الانتخابات سيعزز قدرة الوفد الايراني في مفاوضات فيينا لازالة الحظر الجائر.

ظريف يامل في أن تستأنف الشركات الايرانية تعاملاتها التجارية مع كرواتيا

أعرب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اثناء اجتماعه مع نظيره الكرواتي عن أمله في أن تستأنف الشركات الايرانية تعاملاتها التجارية مع كرواتيا.

الصحة الإيرانية: تسجيل 127 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 127 وفاة و 10100 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ مليوني و722 ألفا و612شخصا لغاية الآن.

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