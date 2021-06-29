  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
٢٩‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١:٢٢ م

رئيس كوريا الجنوبية يهنئ رئيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية

رئيس كوريا الجنوبية يهنئ رئيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية

هنأ رئيس كوريا الجنوبية"مون جاي این" بفوز الرئيس الايراني المنتخب "حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي" في الانتخابات الرئاسية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بعث "مون جاي إين" برقية تهنئة إلى الرئيس المنتخب حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي، هنأه فيها على انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واعرب مون جاي اين في برقيته عن امله في أن تتغلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال رئاسة حجة الاسلام رئيسي على أزمة كورونا والمضي قدما على طريق التنمية الاقتصادية .

واشار الى اقتراب الذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية و ايران معربا عن امله في تعزيز هذه العلاقات اكثر فاكثر.

وفاز السيد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة بـ 18.021.945 صوتا . وجرت الانتخابات فی 18 حزيران/يونيو الجاري.

/انتهى/

رمز الخبر 1915731
https://ar.mehrnews.com/news/1915731/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 0 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات