تسجيل 137 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الاربعاء 30 حزيران/يونيو)، عن تسجيل11 آلاف و 748 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 3 ملايين و204 الفا و557شخصا.

وأضافت أن 1222شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و 183 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ مليونين و876 الف و828اشخاص لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 23 مليونا و635الفا و 679 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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