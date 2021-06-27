تسجيل 134 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الاحد 27 حزيران/يونيو)، عن تسجيل9 آلاف و 758 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 3 ملايين و167 الفا و741شخصا.

وأضافت أن 1093شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و 190 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ مليونين و835 الف و633اشخاص لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 23 مليونا و308 الفا و 926 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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