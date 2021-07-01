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٠١‏/٠٧‏/٢٠٢١, ١٢:١٣ م

مسؤول صحي :

تراخيص الاستخدام الطارئ للقاحات الايرانية تصدر وفقا للمعايير العالمية

تراخيص الاستخدام الطارئ للقاحات الايرانية تصدر وفقا للمعايير العالمية

صرح عضو الشبكة الإستراتيجية لابحاث الامراض المعدية في ايران "محمد كاظم شاه كرمي" : ان اصدار تراخيص الاستخدام الطارئ للقاحات الايرانية المضادة لفيروس كورونا من جانب منظمة الغذاء والدواء في البلاد، يتم وفقا لمعايير عالمية وقيود رقابية صارمة في هذا الخصوص.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن شاه كرمي قال في تصريح لمراسل "إيرنا" اليوم الخميس، ان منظمة الغذاء والدواء الوطنية قامت بناء على معاييرها الرقابية وبعد اجراء دراسات سريرية دقيقة، با صدار ترخيص الاستخدام الطارئ للقاحي "كوف ايران بركت" و"باستو كوفوك" الايرانيين ضد فيروس كورونا.

وتابع : ان اللقاح الثالث باسم "را زي كوبارس" الذي يتم انتاجه حاليا لدى مؤسسة رازي الايرانية، واجتاز بنجاح لحد الان المرحلتين الاولى والثانية من الاختبارات البشرية، بأمكانه الحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ خلال المرحلة الثالثة من هذه الاختبارات.

ولفت هذا المسؤول بوزارة الصحة الايرانية، ان كافة اللقاحات التي يتم استخدامها في انحاء العالم ايضا، كانت قد حصلت على تراخيص الاستخدام الطارئ قبل نهاية المرحلة الثالثة من اختباراتها السريرية.

واكد شاه كرمي، ان التقارير الصادرة عن الفرق العلمية المشرفة على الدراسات السريرية بمختلف المراحل في ايران، تشير الى ان اللقاحات الايرانية الثلاثة سليمة وامنة تماما.

/إنتهى/

رمز الخبر 1915774
https://ar.mehrnews.com/news/1915774/

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