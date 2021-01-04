حقن لقاح كورونا الايراني بالمتطوع الرابع

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان المسؤول عن فريق مراقبة التجارب البشرية للتطعيم الدكتور حامد حسيني قال ان الحالة البدنية والصحية لأول ثلاثة متطوعين ملقحين بلقاح كورونا جيدة، مضيفاً انه سيتم حقن اللقاح بأربعة متطوعين جدد هذا الأسبوع.

وأضاف مدير مجموعة الدراسات الإكلينيكية بلقاح كورونا الإيراني: "سنقدم البيانات اللازمة إلى لجنة السلامة في نهاية الأسبوع، وبعد ذلك سنحصل على إذن بحقن سبعة أشخاص آخرين".

وأكمل بالقول: نتوقع أن تكتمل دراستنا في غضون شهرين. الإجراء أبطأ في البداية، لأنه أكثر دقة وبعد ذلك سيُسمح لنا بالحقن لعدد أكبر من الأشخاص.

/انتهى/