رئيسي يقدم نظام تعريف اعضاء الحكومة الجديدة/تسجيل 127 وفاة بكورونا

الرئيس الايراني المنتخب يقدم نظام تعريف اعضاء الحكومة الجديدة

قدم الرئيس الايراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي نظامًا للمشاركة العامة في تعريف المسؤولين والاعضاء في الحكومة الجديدة.

آية الله جنتي: نأمل أن نرى استمرار التغيير في القضاء

اعرب رئيس مجلس الخبراء في ايران آية الله احمد جنتي عن أمله في استمرار التغيير في الجهاز القضائي، وذلك في برقية تهنئة لحجة الاسلام غلام حسين ايجئي بمناسبة تعيينه رئيسا جديدا للسلطة القضائية.

العميد حاجي زادة: الاميركان اليوم بصدد تقسيم دول المنطقة

أكد قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، يوم الجمعة، ان الاميركان اليوم بصدد تقسيم دول المنطقة، لكنهم وبفضل توجيهات القائد لم ينجحوا في مخططاتهم.

مسؤول إيراني أممي: جميع شعوب المنطقة تعتبر تحررها من ربقة داعش رهنا بتضحيات القائد سليماني

وصف سفیر ومندوب الجمهورية الاسلامية الدائم لدى مكتب منظمة الامم المتحدة في فيينا اسماعيل بقائي هامانة اغتيال قائد قوة "القدس" التابعة للحرس الثوري الشهيد الفريق قاسم سليماني بانه كان ارهاب دولة.

الصحة الايرانية: تسجيل ما يزيد عن 13 ألف إصابة و 127 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 13836 إصابة و 127 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغ أكثر من 6 ملايين و 200 ألف جرعة.

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