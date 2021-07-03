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٠٣‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٨:٣٤ ص

اخر المستجدات؛

رئيسي يقدم نظام تعريف اعضاء الحكومة الجديدة/تسجيل 127 وفاة بكورونا

رئيسي يقدم نظام تعريف اعضاء الحكومة الجديدة/تسجيل 127 وفاة بكورونا

شهدت إيران خلال اليوم المنصرم أحداث عديدة منها" "تقديم الرئيس الايراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي نظامًا للمشاركة العامة في تعريف المسؤولين والاعضاء في الحكومة الجديدة" و"تسجيل 127 حالة وفاة جديدة بكورونا".

الرئيس الايراني المنتخب يقدم نظام تعريف اعضاء الحكومة الجديدة

الرئيس الايراني المنتخب يقدم نظام تعريف اعضاء الحكومة الجديدة

قدم الرئيس الايراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي نظامًا للمشاركة العامة في تعريف المسؤولين والاعضاء في الحكومة الجديدة.

آية الله جنتي: نأمل أن نرى استمرار التغيير في القضاء

آية الله جنتي: نأمل أن نرى استمرار التغيير في القضاء

اعرب رئيس مجلس الخبراء في ايران آية الله احمد جنتي عن أمله في استمرار التغيير في الجهاز القضائي، وذلك في برقية تهنئة لحجة الاسلام غلام حسين ايجئي بمناسبة تعيينه رئيسا جديدا للسلطة القضائية.

العميد حاجي زادة: الاميركان اليوم بصدد تقسيم دول المنطقة

الاميركان اليوم بصدد تقسيم دول المنطقة

أكد قائد القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، يوم الجمعة، ان الاميركان اليوم بصدد تقسيم دول المنطقة، لكنهم وبفضل توجيهات القائد لم ينجحوا في مخططاتهم.

مسؤول إيراني أممي: جميع شعوب المنطقة تعتبر تحررها من ربقة داعش رهنا بتضحيات القائد سليماني

جميع شعوب المنطقة تعتبر تحررها من ربقة داعش رهنا بتضحيات القائد سليماني

وصف سفیر ومندوب الجمهورية الاسلامية الدائم لدى مكتب منظمة الامم المتحدة في فيينا اسماعيل بقائي هامانة اغتيال قائد قوة "القدس" التابعة للحرس الثوري الشهيد الفريق قاسم سليماني بانه كان ارهاب دولة.

الصحة الايرانية: تسجيل ما يزيد عن 13 ألف إصابة و 127 حالة وفاة جديدة بكورونا

تسجيل ما يزيد عن 13 ألف إصابة و 127 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 13836 إصابة و 127 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغ أكثر من 6 ملايين و 200 ألف جرعة.

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رمز الخبر 1915805
https://ar.mehrnews.com/news/1915805/

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