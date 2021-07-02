تسجيل ما يزيد عن 13 ألف إصابة و 127 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 13836 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و232 ألفا و696 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1561 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج .

واضافت: ان 3196 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي مليونين و902 ألفا و140 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 127 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 84516 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 4،447،028 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 1،754،545 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 6،201،573 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 23 مليونا و806 آلاف و452 إختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 63 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 184 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 201 مدينة.

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