ايران تواصل تنفيذ مشروع نقل المياه من الخليج الفارسي الى الهضبة المركزية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "رزم حسيني" لفت خلال اجتماع رجال الاعمال اليوم السبت، أن هذا المشروع وفي ظل الظروف الراهنة وازمة الاستثمارات الزراعية الناجمة عن شح المياة داخل البلاد، شكل نقلة نوعية في تاريخ البلاد.

واوضح، ان هذا المشروع جاري التنفيذ عبر 4 اتجاهات مختلفة؛ الاول بمسافة 821 كلم بدءا من الخليج الفارسي الى محافظتي كرمان ويزد (جنوب شرق و وسط البلاد)؛ لافتا الى انجاز هذه المرحلة من المشروع وتلبية حاجة الصناعات والمناجم الى المياه في تلك المناطق.

واضاف رزم حسیني، ان المرحلة الثانية من هذا المشروع دخلت حيز التنفيذ بالتزامن مع تدشين المرحلة الاولى، وقد شملت الصناعات والمناجم على امتداد الف و540 كلم في محافظة خراسان الرضوية (شرق).

وتابع، ان الاتجاه الثالث يتم عبر نقل المياه من الخليج الفارسي الى محافظة اصفهان (وسط)، مرورا بمحافظات هرمزكان (جنوب) وكرمان ويزد.

وعن الاتجاه الرابع، فقد اوضح وزير الصناعة الايراني، ان هذه المرحلة ايضا دخلت قيد التنفيذ عبر نقل المياه من بحر عمان الى منطقة جابهار (في محافظة سيستان وبلوجستان – جنوب شرق). وعلى صعيد اخر، نوه رزم حسيني بالنمو الحاصل في مجال الصناعات المنجمية داخل البلاد؛ مبينا ان ايران ورغم القيود الناجمة عن تفشي وباء كورنا لكنها حققت انجازات ملحوظة واصبحت واحدة من 15 دولة متقدمة عالميا في هذا القطاع./انتهى/