واضاف الرئيس روحاني، خلال هذه المراسم التي جرت برعايته عبر الفيديو كونفرانس اليوم، ان مشروع نقل وتحلية مياه الخليج الفارسي، سينشر الامل على صعيد الهضبة المركزية واهاليها.

وتابع : لقد استطعنا ان ندشن هذا المشروع المميز تزامنا مع اسبوع الوحدة الاسلامية؛ وذلك الى جانب العديد من المشاريع التنموية الضخمة التي ستدخل حيز التنفيذ في ارجاء البلاد خلال العام الحالي او بحلول العام القادم (21 اذار / مارس 2021).

وفيما هنأ الشعب الايراني بهذا الانجاز الكبير، اكد رئيس الجمهورية ان مشروع تحلية مياه الخليج الفارسي سيعيد الامل الى المحافظات التي تقع في الهضبة المركزية لينعم المزارعون واصحاب الصناعات من ابناء شعبنا بنعمة الماء المستدامة هناك.

وتابع : ان انجاز هذه المشاريع يتم رغم الحظر والضغوط التي يفرضها الكيان الامريكي الارهابي على الشعب الايراني.

واوضح روحاني، ان مشروع نقل مياه الخليج الفارسي سيغطي 800 كم من اراضي البلاد، وان المرحلة الاولى التي دخلت حيز التنفيذ اليوم تبلع مساحتها 305 كم؛ مؤكدا ان هذا المشروع يتناغم تماما ومعايير حماية البيئة ولن يؤدي الى اي اضرار بيئية اطلاقا.

وفي جانب اخر من تصريحاته، تطرق رئيس الجمهورية الى انتخابات الرئاسة الامريكية، قائلا : ان نتائج هذه الانتخابات ستضهر اليوم او غدا؛ ولايهمنا الشخص الذي سيصبح رئيسا في هذا البلد، لكن المؤكد هو ان الحكومة الامريكية اللاحقة ستخضع لارادة الشعب الايراني.

واردف : لا سبيل للامريكيين سوى الامتثال الى القانون وضغوط الراي العام، وسيرضخ امام صبر ومقاومة هذا الشعب العظيم.

وقال محافظ هرمزكان "فريدون همتي" في تصريحه بالمناسبة : ان المرحلة الاولى من هذا المشروع والتي تحمل شعار "ساقي الاكوثر" تتسع لنقل 200 الف متر مكعب من مياه الخليج الفارسي الى منطقة سيرجان بمحافظة كرمان وفي اطار المشاريع التنموية التي تبنتها وزارة الطاقة الايرانية.

واضاف همتي، ان حصة هرمزكان من المرحلة الاولى لمشروع نقل مياه البحر تتراوح بين 40 و50 الف متر مكعب، ليتم استخدامها في توفير المياه الصالحة للشرب بميناء خمير (جنوبي بندرعباس مركز المحافظة) والقرى المجاورة له.

واوضح ان من اجمالي الطاقة الاسمية بواقع مليون متر مكعب لمشروع تحلية مياه الخليج الفارسي، تقدر حصة المحافظة ما بين 30 و40 بالمئة.

واكد هذا المسؤول، انه مشروع نقل مياه الخليج الفارسي الى المحافظات الصحراوية في البلاد، وفّر 16 الف فرصة عمل في المجالات الهندسية والتنفيذية في تلك المحافظات.

كما نوه بان عمليات انشاء البنى التحتية لمشروع تحلية مليون متر مكعب من مياه الخليج الفارسي انجزت بالكامل داخل البلاد، وسيتم توظيفها تدريجيا وفي مختلف المجالات ذات الصبة بهذا المشروع.

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