طهران لن تسمح بتسويف المفاوضات واطالتها/تسجيل 146 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الخارجية الإيرانية: طهران لن تسمح بتسويف المفاوضات واطالتها/ إيران تنظر بتفاؤل الى محادثاتها مع السعودية

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، ان موقف ايران من الاتفاق النووي ورفع الحظر هو من المواقف المبدئية للنظام وبالتالي فان هذه المواقف لن تتغير بتغيير الحكومة، مضيفا ان حكومة السيد ابراهيم رئيسي ستلتزم بالاتفاق فيما اذا تم توقيعه.

يوم الثلاثاء؛ روحاني يعلن عن ربط ميناء جابهار بالشبكة العامة للخطوط الحديدية الإيرانية

اعلن الرئيس حسن روحاني ان ما بين 5 الى 8 مشاريع للخطوط الحديدية سيتم تدشينها قريبا ، مضيفا انه عند اكتمال شبكة الخطوط الحديدية جنوب شرق البلاد فأن ميناء جابهار سيرتبط بالشبكة العامة أي أنه سيتصل ببحر قزوين واستارا وجمهورية تركمانستان.

رئيس الارکان يتباحث مع قادة الحرس الثوري الاحداث في محيط ایران

بحضور رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري تباحث قادة القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية بشان التحركات والاحداث الواقعة في محيط البلاد.

في برقية تعزية؛ العميد حاتمي يعزي الفلبين في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية

بعث وزير الدفاع الإيراني العميد امير حاتمي، برقية تعزية إلى وزير الدفاع الفلبيني "دلفين لورينزانا" بمناسبة مصرع عدد من ضباط الجيش الفلبيني في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز C-130.

ربيعي: إيران لن توقف خطواتها النووية ما لم تتأكد من رفع العقوبات الأميركية وصدقية تنفيذها

تقوم امريكا اولا برفع الحظر عن ايران ، ويتم ثانيا اختبار صدق هذا الاجراء وبعد ذلك ستوقف ايران خطواتها التي اتخذتها ردا على خروج امريكا من الاتفاق وعدم التزام الاطراف الاوروبية بتعهداتها.

وزارة الصحة: تسجيل 146 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، عن146 حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وارتفاع عدد المتوفين من جراء هذا الوباء في ايران، الى 85 الفا 95شخصا.

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