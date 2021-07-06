روحاني يعلن عن ربط ميناء جابهار بالشبكة العامة للخطوط الحديدية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك خلال قيام الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء بافتتاح أكثر من 60 مشروعا وطنيا عبر آلية الفيديو ، وشملت هذه المشاريع مناطق تجارية وصناعية حرة ، اضافة الى مناطق اقتصادية خاصة.

واشار روحاني الى ان المناطق الحرة في مختلف النقاط الحدودية بلغت 15 منطقة ، وقال : ستتم زيادتها بسرعة نظرا لتأثيراتها الايجابية جدا على قطاعي الاقتصاد والعمل.

واكد الرئيس روحاني اهمية اكمال شبكة الطرق الحديدية خاصة ربط مدينة خرمشهر جنوب البلاد بمدينة البصرة العراقية ، مشيرا الى اهمية هذا الربط ، وقال : بما أن السكك الحديدية العراقية متصلة بسوريا فهذا يعني ان الارتباط مع العراق يعني ربط الخليج الفارسي بالبحر المتوسط ، وهذا ما سيكون على اولويات الحكومة القادمة.

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