بايدن وبوتين يجريان اتصالا هاتفيا بعد توصل مجلس الأمن إلى اتفاق حول سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ذكر البيت الأبيض، في بيان، أن "الرئيس بايدن تحدث اليوم مع الرئيس بوتين حيث أشاد الزعيمان بالعمل المشترك لفريقيهما في أعقاب القمة الأمیركية الروسية الذي أدى إلى الإجماع على استئناف نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف البيان أن بايدن بحث مع بوتين كذلك "الهجمات المستمرة المنفذة باستخدام برامج الفدية من قبل مجرمين متمركزين في روسيا والتي طالت الولايات المتحدة ودولا أخرى في كل أنحاء العالم".

وشدد بايدن على "ضرورة اتخاذ روسيا إجراءات لمنع أنشطة المجموعات التي تستخدم برامج الفدية وتعمل في الأراضي الروسية، مؤكدا أنه ملتزم بشكل صارم بمواصلة مكافحة التهديد الأوسع النابع عن برامج الفدية".

كما شدد بايدن، حسب البيت الأبيض، على أن "الولايات المتحدة ستتخذ كل الخطوات الضرورية لحماية شعبها وبنيتها التحتية الحيوية في مواجهة هذا التحدي المستمر".

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتصال الهاتفي بين بايدن وبوتين استمر حوالي ساعة.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بوتين وبايدن أجريا اليوم اتصالا هاتفيا دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وصادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار أعدته روسيا والولايات المتحدة وإيرلندا والنرويج حول مهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

وتم التوصل إلى الاتفاق في أعقاب أول قمة بين بوتين وبايدن عقدت في مدينة جنيف السويسرية يوم 16 يونيو.

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