بوتين: سنشكل مع حلفائنا عالماً متعدد الأقطاب أكثر عدلاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء تحذير بوتين، ضمن رسالة بالفيديو، وجهها للمشاركين في الاجتماع الدولي الحادي عشر للممثلين السامين للشؤون الأمنية، اليوم الأربعاء، حيث أكّد أنّ تزايد عدم الاستقرار حول العالم يعود بشكلٍ كبير إلى "رغبة الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في الحفاظ على الهيمنة، وتجاهل سيادة الآخرين".

وكذلك، أشار الرئيس الروسي، إلى أنّ تصاعد عدم الاستقرار في العالم يرافقه محاولات من قبل الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية الاستفادة من الأزمات التي يثيرونها.

وأضاف بوتين أنّ اتصالات الممثلين السامين المنتظمة وتبادل الخبرات، والتقييمات أثبتت أهميتها، وساهمت في حل القضايا الرئيسية لضمان الأمن العالمي والإقليمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي.

وتطرق الرئيس إلى جدول الأعمال الحالي للممثلين السامين والذي يحفل بالأحداث المهمة، وعلى رأسها مناقشة الوضع في العالم وآفاق تطوره، و"تحليل التهديدات الحديثة الأكثر إلحاحاً، بما في ذلك الإرهاب الدولي، والتطرف، والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات، والجريمة العابرة للحدود، والهجرة غير الشرعية، والقضايا المتعلقة بالغذاء وأمن المعلومات".

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