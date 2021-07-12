6 اصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت مصادر محلية، أن ستة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في منطقة القدم واليد والصدر، بينهم الفتاة آية غازي السوقي، التي أصيبت برصاصة بالقدم اليسرى وهي داخل منزلها، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال أحياء جبل أبو ظهير والجابريات وشارع جنين – نابلس في مدينة جنين.

وأضافت المصادر، أن "مستعربين" اختطفوا ثلاثة شبان، وهم: الشقيقان عمر وأسيد بيان عابد، والشاب معتصم عمر ستيتي، وقاموا بالاستيلاء على هواتفهم الخلوية.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة على مركبات الدفاع المدني المتوقفة أمام مقرها على شارع نابلس، وألحقت أضرارا بأربع منها، إضافة الى المحول الكهربائي، ما أدى الى فصل التيار الكهربائي عن المنطقة لساعات.

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