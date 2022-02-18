 إصابات خلال مواجهات في بيتا جنوب نابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، بإصابة عدد من الشبان خلال المواجهات المندلعة بين الشبان وقوات الاحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا صباح اليوم.

وكانت أُطلقت النداءات عبر سماعات المساجد في بلدة بيتا؛ للتوجه إلى منطقة جبل صبيح للتصدي لمسيرة المستوطنين المقررة، صباح اليوم الجمعة.

وفي ذات السياق، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف عدداً من الطرق المؤدية لجبل صبيح في بلدة بيتا بنابلس؛ لمنع الشبان من الوصول لمنطقة جبل صبيح حيث المواجهات الأسبوعية بين الشبان وقوات الاحتلال.

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