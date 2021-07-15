علوي: ايران تؤكد دعمها للعراق على كافة الصُعد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "حجة الاسلام علوي" قدم خلال اللقاء مع الرئيس العراقي، التعازي بضحايا الحريق في مستشفى الامام الحسين (عليه السلام) بمدينة الناصرية.

وكما بحث الجانبان الايراني والعراقي في العلاقات الثنائية، وضرورة تعزيز هذه الاواصر لما فيها من اهمية بالنسبة لشعبي البلدين الجارين والصديقين.

والى ذلك، نوه وزير الامن الايراني بمواقف ايران الداعمة للامن والاستقرار في العراق؛ داعيا الى رفع التعاون والتنسيق بين البلدين لمكافحة الارهاب والتطرف واحلال السلام في المنطقة.

واكد الرئيس العراقي على ضرورة تطوير افاق التعاون بين طهران وبغداد في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واثنى "صالح" خلال اللقاء مع حجة الاسلام علوي، على دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للعراق وتاكيدا في ساحات المواجهة ضد الارهاب وجماعة داعش الارهابية.

وكما التقى وزير الامن الايراني محمود علوي في بغداد مساء الاربعاء مستشار الامن الوطني العراقي قاسم الاعرجي.

وقدم علوي في هذا اللقاء بالنيابة عن الجمهورية الاسلامية الايرانية التعازي والمواساة للحكومة والشعب العراقي بضحايا كارثة الحريق في مستشفى "الامام الحسين (ع)" في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب العراق.

وفي اللقاء اكد الجانبان اهمية تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين وتباحثا حول الاوضاع الامنية والسياسية على المستويين الاقليمي والدولي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وكان وزير الامن الايراني قد وصل الى بغداد الاربعاء لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين.

وكان الوزير علوي قد التقى قبل ذلك رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح./انتهى/